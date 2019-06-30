ضبط 1480 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بكفر الشيخ

تمكنت حملة أمنية تابعة لمباحث التموين من ضبط متهم بحوزته 28 كرتونة بها 1480 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بمركز ومدينة كفر الشيخ ، وتم تحريز الكمية المضبوطة تحت إشراف المقدم محمد دومة رئيس مباحث التموين .

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الأحد - أنه خلال مرور الحملة على مكاتب بيع وتداول الأدوية البيطرية والعيادات البيطرية بمركز ومدينة كفرالشيخ، تم ضبط المتهم " إ.و.ش" وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وقدم محافظ كفرالشيخ إسماعيل عبدالحميد طه خالص الشكر والتقدير للدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل، وكيل الوزارة و مدير عام الطب البيطري، والعاملين بالطب البيطري، والمقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين، والأجهزة المعاونة، على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ... مؤكداً على ضرورة استمرار الحملات وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون.