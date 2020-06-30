وزير الخارجية الإماراتي ونظيرته البلغارية يبحثان سبل تعزيز التعاون

بحث وزير الخارجية و التعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البلغارية إيكترينا زاهاريفا، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والغذاء والسياحة والصحة.

واستعرض الجانبان -حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء- تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد، وأكدا أهمية التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة هذا التحدي ومعالجة آثاره المختلفة.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالعلاقات المتميزة التي تجمع الإمارات وبلغاريا والحرص المستمر على تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جهتها، أكدت إيكترينا زاهاريفا على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وما يشهده التعاون المشترك بين البلدين من نمو وتطور مستمرين.