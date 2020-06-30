«كاف» يستحدث بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» استحداث بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وذكر كاف في بيان رسمي : «سيتم إطلاق دوري أبطال إفريقيا للسيدات في عام 2021، وسيتم نشر الشكل والتفاصيل الأخرى في الوقت المناسب».

من جانبه علق أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي على هذا القرار، قائلًا: «أريد أن أؤكد أننا سوف نعمل جاهدين على إنجاح كل البطولات، الكل على علم أن الاتحاد الدولي «فيفا» عازمة على المساعدة في تطوير كرة القدم للسيدات».

وعقدت اللجنة اجتماعًا صباح اليوم، الثلاثاء لحسم مصير البطولات القارية، اتخذت خلاله قرارت بخصوص كأس الأمم الإفريقية وبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية.