الأطباء: سنتواصل مع الصحة والوزراء لحل أزمة تكليف «دفعة مارس 2020»

قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الدكتور إبراهيم الزيات، إن أعضاء مجلس النقابة والنقيب العام للأطباء حسين خيري، سيتواصلون مع وزيرة الصحة هالة زايد، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي؛ لحل أزمة تكليف شباب أطباء دفعة مارس 2020.

وأوضح الزيات، لـ"الشروق"، أن المادة رقم 1 من قانون التكليف تعطي وزير الصحة الحق في التكليف، لكن القرارات التنفيذية التالية الصادرة منذ سنوات تنص على تسجيل الرغبات وإعلان حركة التكليف الخاصة وتنص على أن التكليف طبقا للمجموع والرغبات والاحتياجات.

وأشار إلى أن النقابة ستسير في كل الطرق المتاحة للحفاظ على مصالح وحقوق الأطباء من دفعة التكليف.

وقال أحد ممثلي أطباء تكليف دفعة مارس 2020، طلب عدم ذكر اسمه لـ"الشروق"، إن وزارة الصحة أعلنت نتيجة التظلمات وسجل فيها نحو 800 طبيب من أصل 7 آلاف، ثم أعلنت توزيع باقي الأطباء الذين لم يسجلوا رغباتهم على مسار الممارس العام ما بين مستشفيات عزل وفرز لاستقبال حالات كورونا.

وأضاف أن أزمتهم ليست في التكليف داخل مستشفيات العزل من عدمه، لكن مطلبهم الوحيد هو التكليف على النظام القديم المتعارف عليه منذ سنوات، لافتا إلى أن وزارة الصحة لم تستجب لمطالبهم على مدار أكثر من 6 أشهر.

وأشار إلى أن أطباء الدفعة يتواصلون مع أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء لدراسة قانونية ما قامت به وزارة الصحة وكيفية حل المشكلة.

وكان أطباء التكليف دفعة مارس 2020 الممتنعون عن التسجيل في النظام الجديد، أصدروا بيانا أعربوا فيه عن استيائهم مما اعتبروه "إجبار" وزيرة الصحة هالة زايد لنحو 7 آلاف طبيب على نظام جديد يضر بالمنظومة الصحية وتوزيع الأطباء عشوائيا على المستشفيات.

وقال بيان صادر عن شباب الأطباء، إن أطباء تكليف مارس 2020 يطرقون جميع الأبواب لحل الأزمة، وبعضهم متطوع في مستشفيات العزل، والبعض الآخر تقدم بالتطوع على موقع وزارة الصحة، وتفاجأ الجميع بقرارات شديدة التعنت من وزيرة الصحة تفيد بتكليف إجباري عشوائي للأطباء وأغلبهم خارج محافظاتهم.

وتابع البيان: "كان اعتراض الأطباء علي بنود وقرارات إدارية ليس لها علاقة بالمطالب المادية والفئوية وقد قدموا حلولا منطقية وعملية لحل الأزمة الحالية"، متسائلين: "هل هذا هو الدعم المعنوي المقدم للأطباء، وهل يعقل أن يتم توزيع الأطباء إجباريا عشوائيا خارج المحافظة، أليست هذه القرارات تساعد علي هجرة الأطباء عاجلا أم آجلا".

وطالب أطباء التكليف جميع الجهات المعنية بسرعة التدخل وتعديل بعض التفاصيل حتي يتم تكليفنا علي النظام القديم المتعارف عليه، ووقف التعنت الواضح ضد شباب الأطباء، ووقف أي أنظمة جديدة تضر بالمنظومة الصحية في أزمة الوباء، مؤكدين سعيهم لما فيه الخير.