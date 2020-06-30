أعرب اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، عن سعادته لسير امتحانات الثانوية العامة بشكل يدعو للتفائل، قائلًا: "الحمد لله الامتحانات تسير بخير"، مشيرًا إلى أنه كان يتفقد لجان الامتحانات للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية للطلبة داخل اللجان وشاهد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للطلبة من تعقيم وارتداء الكمامات.

وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نبض مصر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية للطلبة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا داخل لجان الامتحانات وخارجها، نافيًا عدم وجود أهالى للطلبة خارج لجان الامتحانات، قائلًا: "هذا ما أسعدني جدا، خاصة فى وجود توعية إعلامية فى وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة حول لجان امتحانات الثانوية العامة".

وتابع: "وزارة التربية والتعليم مشكورة وفرت كافة أدوات التعقيم للطلبة"، معقبًا: "امتحانات الثانوية العامة فى محافظة مطروح تسير بشكل منضبط وممتاز".

وأشار محافظ مرسى مطروح إلى أنه تم التنبيه على جميع المواطنين فى الكافيهات والمطاعم بالالتزام بالتباعد الاجتماعى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نافيًا وجود أي محاضر للمخالفين؛ منوهًا بأنه تم تشكيل لجان للمرور على جميع المحافظة لضبط المخالفين لتعليمات المحافظة الخاصة بأزمة كورونا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.