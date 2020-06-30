مقتل 12 وإصابة 4 من مُسلحي طالبان في عمليات منفصلة للجيش الأفغاني شمالي البلاد

أعلن الجيش الأفغاني الثلاثاء أن حركة طالبان تكبدت خسائر فادحة خلال عمليات نفذتها القوات الأفغانية في إقليم جوزجان شمالي أفغانستان.

وأكد الجيش الأفغاني، في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة-برس" الأفغانية، مقتل ما لا يقل عن 7 من مسلحي طالبان وإصابة 4 آخرين خلال العمليات التي نفذتها القوات الأفغانية في مناطق متفرقة بإقليم جوزجان.

وأضاف البيان أن قوات الأمن دمرت أيضًا دراجتين ناريتين، إلى جانب بعض الأسلحة والذخائر.. مُشيرًا إيضًا إلى أن القوات الأمنية تمكنت من تدمير سيارة مصفحة تابعة لعناصر طالبان.

كما أكد الجيش الأفغاني في بيان آخر أن قوات الأمن قتلت 5 مسلحين ودمرت بعض الأسلحة خلال صد هجوم لطالبان في إحدى مناطق إقليم جوزجان.