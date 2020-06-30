جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط مخطط إرهابي لداعش في فلاديكافكاز

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه منع هجوما في فلاديكافكاز حيث كان أحد أنصار تنظيم "داعش" المحظور يعد لتفجير، وبعده كان يخطط للمغادرة إلى الشرق الأوسط للقتال في صفوف الإرهابيين.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان أصدره الجهاز الأمني أنه تم إحباط عمل إرهابي في مدينة فلاديكافكاز، وتم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1990 كان يستعد لزرع عبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من أحد المباني الإدارية".

وأضاف البيان أن المعتقل كان يخطط للسفر إلى الشرق الأوسط "للمشاركة في أنشطة تنظيم داعش الإرهابية"، كما تم العثور في مخبأ الإرهابي على مكونات عبوة ناسفة يدوية، ورسائل من مسلحين من "داعش" موجودين في الخارج.

وكان مدير جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، قد أعلن في منتصف يونيو الجاري أنه على مدى السنوات الـ10 الماضية، تم منع ما يقرب من 160 هجوما إرهابيا.