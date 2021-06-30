تراجع الأسهم اليابانية بسبب المخاوف من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

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تراجعت أسعار الأسهم اليابانية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل المخاوف من تداعيات السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد والمعروفة باسم دلتا.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للأسهم اليابانية بنسبة 3. 0% إلى 57. 1943 نقطة وذلك لليوم الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر نيكي 225 الرئيسي بنسبة 1. 0% إلى 53. 28791 نقطة.

وكان سهم مجموعة سوني جروب كورب للإلكترونيات الأكثر تراجعا ساهم بصورة كبيرة فى تراجع مؤشر توبكس. وتراجع اليوم 1294 سهما من إجمالي 2187 سهما مسجلة في البورصة اليابانية في ارتفعت أسعار 783 سهما.

كما تراجعت أسهم 25 قطاعا من بين 33 قطاعا تمثلها الشركات المسجلة، حيث قادت أسهم قطاع معدات النقل التراجع.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أنه رغم التراجع الأخير أنهى مؤشر توبكس تعاملات الشهر الحالي بارتفاع نسبته 1.1% مقارنة بمستواه في في نهاية الشهر الماضي.

كما قلص المؤشر خسائره خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 5. 0% فقط مقارنة بالربع الأول.

وأنهى مؤشر نيكي 225 تعاملات الشهر بتراجع نسبته 2. 0% عن مستواه في نهاية مايو الماضي.

في حين بلغت خسائره خلال الربع الثاني من العام الحالي 3. 1% مقارنة بالربع الأول.



