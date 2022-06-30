دبلوماسي سوري: هدف اعتداءات إسرائيل وتواجد القوات الأمريكية والتركية إطالة أمد الفوضى

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن هدف "الاعتداءات الإسرائيلية" على الأراضي السورية و"جرائم التنظيمات الإرهابية والتواجد غير الشرعي للقوات الأمريكية والتركية عليها" هو استدامة الفوضى والإرهاب وقطع الطريق أمام الحل السياسي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضح صباغ في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الشأن السياسي في سورية مساء الأربعاء: "تأسف سوريا لعدم تمكن مجلس الأمن من إدانة العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، وتستهجن قيام بعض الدول بعرقلة إدانة المجلس لهذا العدوان تحت ذرائع تعكس بوضوح انحيازها الأعمى لمصلحة إسرائيل".

وأضاف صباغ أن "إخفاق مجلس الأمن في النهوض بمسؤولياته يُشعر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنه ليس بمقدورها الاعتماد على الشرعية الدولية، وإنما على إمكانياتها الذاتية في استرداد حقوقها".

وأكد صباغ التزام بلاده بالحل السياسي القائم على الحوار الوطني السوري – السوري والعملية السياسية بقيادة وملكية سورية من دون أي تدخل خارجي وضرورة الالتزام التام بمرجعياتها وقواعد عملها ورفض أي تدخلات خارجية في أعمالها أو فرض نتائج مسبقة وجداول زمنية مصطنعة لها.

وبين صباغ أنه "على الدول التي تمنع اللاجئين السوريين من العودة لوطنهم أن ترفع أيديها وتتوقف عن وضع العراقيل التي تمنعهم من العودة بحرية وكرامة التي تتطلب أولاً رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة التي تقتل أبناء الشعب السوري ولا يمكن تبريرها بأي حال".