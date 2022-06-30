عباس وبلينكن يبحثان هاتفيا ضرورة خلق أفق سياسى تمهيدا لزيارة بايدن

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قبيل زيارة الرئيس جو بايدن للمنطقة الشهر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الهاتقي آخر التطورات، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وضرورة خلق أفق سياسي تمهيدا لزيارة بايدن.

وبحسب الوكالة جدد عباس التأكيد على ترحيبه بزيارة الرئيس بايدن إلى فلسطين، متطلعا لأن تشكل هذه الزيارة محطة لتعزيز العلاقات الثنائية، وأن تسهم في تهيئة الأجواء لخلق أفق سياسي يحقق السلام العادل والشامل القائم على أسس الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين على حدود عام 1967، وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب عباس عن أمله بأن تترجم هذه الزيارة "ما يؤمن به بايدن وإدارته من أهمية تحقيق حل الدولتين، ووقف التوسع الاستيطاني، ومنع طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي للحرم القدسي الشريف، ووقف الأعمال أحادية الجانب، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، ورفع منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب".

وقال إن "جميع الأعمال الأحادية وجميع الممارسات الإسرائيلية العدوانية تجاه شعبنا وأرضه ومقدساته يجب أن تتوقف، وخاصة الاقتحامات للمسجد الأقصى ومنع حرية العبادة في كنيسة القيامة، والاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات، وما يصاحبها من قتل للمواطنين العزل وهدم للمنازل، وتضييق الاقتصاد واقتطاع للأموال الفلسطينية".

وأضاف أن "استمرار هذه الممارسات يستدعي تطبيق قرارات المجلس المركزي" الفلسطيني بشأن تحديد العلاقات مع إسرائيل.

وحذر عباس من أن "الأوضاع على الأرض لا يمكن احتمالها ولا يمكن السكوت عليها، وسنواصل العمل من أجل حماية مصالح شعبنا ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله".

ونقلت الوكالة عن بلينكن قوله إن بايدن يتطلع لزيارة المنطقة ولقاء عباس، لتعزيز العلاقات الثنائية، وإيجاد أفضل السبل لدعم حل الدولتين وحث إسرائيل لتحسين الأوضاع وإحراز تقدم ملموس على جميع المستويات.