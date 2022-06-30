مستقبل وطن بقنا يعقد أولى ندواته حول قضية التغيرات المناخية

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا ندوة موسعة حول للتوعية بالتغيرات المناخية وآثارها على الاقتصاد بعنوان "التغيرات المناخية التهديدات - الحلول المقترحة من منظور اقتصادي"، بقاعة النادي الاجتماعي بمدينة قنا وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب أمين عام الحزب.



وقال المحاسب هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر أمين حزب الشعب الجمهوري بقنا والنائبة سحر صدقي خليفة مسئول الهيئة البرلمانية لنواب المحافظة أمينة المرأة بالمحافظة وعضو مجلس النواب مصطفي محمود مصطفي وعضو مجلس الشيوخ محمد كمال موسى والدكتور محمود خضاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق والدكتورة إيمان فؤاد المدرس بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي والعميد طارق لطفي رئيس مدينة قنا وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا والدكتور رأفت العطار أستاذ مساعد بكلية العلوم .



وقال المحاسب هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا أن الندوة هي الأولي من نوعها علي مستوي المحافظة وتتواكب مع مؤتمر التغيرات المناخية واهتمام الدولة المصرية بالتوعية بآثار التغيرات المناخية على مستقبل الجنس البشرى حيث أطلقت مصر السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المشروعات التى تتبناها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.



وقالت النائبة سحر صدقي خليفة أمينة المرأة بالمحافظة أن الندوة ناقشت عددًا من المحاور ممثلة في تغير المناخ والطاقة، تغير المناخ والصحة، دور الانبعاثات الكربونية في تلوث البيئة، التلوث وآثاره على المناخ، التكيف الفعال، تغير المناخ والصناعة، تأثيرات الاحتباس الحراري على المناخ وأسبابه، الاستدامة وتغير المناخ، الحلول العملية لتغير المناخ، تغير المناخ والمياه، تغير المناخ والزراعة، دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية في التوعية بخطورة تغير المناخ، دور السياسات العالمية في تهيئة الجو المناسب لرفع التوعية بالمشكلات البيئية والمناخية.

وأكدت " صدقي " ، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 في شرم الشيخ وأن قضية التغيرات المناخية، باتت من أكثر القضايا التي تمس كافة الأنشطة البشرية مما جعلها أحد التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة ليس فقط في الدول النامية بل والمتقدمة، مضيفًة أن الرسالات السماوية تؤكد على مسؤولية الإنسان نحو حماية موارد الأرض من الاستهلاك البشري المفرط، ضمانًا لاستدامتها للأجيال القادمة وتحسين رفاهية سبل العيش والإعمار.



ونوهت عن تنظيم ثاني الندوات التي تتناول قضية التغيرات المناخية الأحد المقبل بمركز قوص جنوب المحافظة بهدف التوعية بخطورة قضية تغير المناخ وشرح آليات تخفيف تلك الآثار .