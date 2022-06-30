سواريش يشارك في التدريب الأول له مع الأهلي

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فضل ريكاردو سواريش، المدير الفني الجديد للأهلي، للمشاركة في التدريبات الجماعية مع فريقه الذي يستعد لمواجهة بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر موسم 2020 – 2021.

وأعلن الأهلي مساء اليوم الخميس، التعاقد مع سواريش لتدريب الفريق خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وحرص ريكاردو سواريش، المدير الفني، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، للتعرف عليهم والحديث عن أهمية المرحلة المقبلة.

واجتمع سواريش وجهازه المعاون مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، للتنسيق حول المرحلة المقبلة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم دون راحة، استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بتروجت في نصف نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.