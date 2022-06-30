بوتين: رؤية قادة مجموعة السبع عراة يمكن أن يكون مشهدا مثيرا للاشمئزاز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء إنه إذا قام قادة مجموعة الدول الصناعية السبع بخلع ملابسهم خلال قمتهم الأخيرة، لكان من الممكن أن يكون "مشهدا مثيرا للاشمئزاز".

وقد سُمع زعماء مجموعة السبع وهم يمزحون فيما بينهم حول ولع بوتين بالتقاط صور بدون قميص ، وذلك أثناء التقاطهم للصور قبل اجتماع القمة الذي عقد في قصر إلماو البافاري، جنوب ألمانيا يوم الأحد.

وقال بوتين في تصريحات للصحفيين أثناء زيارته إلى تركمانستان: "لا أعرف كيف خططوا لخلع الملابس فوق الخصر أو تحته"، مضيفا "أعتقد أنه كان سيكون مشهدا مثيرا للاشمئزاز في كلتا الحالتين".

ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، توجه بوتين بنصيحة إلى قادة مجموعة السبع قائلا إن ممارسة الرياضة وتناول القليل من المشروبات الكحولية هو أمرا ضروري لتحقيق التناغم بين الجسد والروح.

وأثناء جلوسه إلى جانب زملائه من قادة مجموعة السبع على مائدة مستديرة يوم الأحد، سُمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يسأل عما إذا كان يجب أن يرتدي سترته قبل أن يقول: "علينا جميعا أن نظهر أننا أقوى من بوتين".

في حين قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ساخرا إن "ركوب الخيل عاري الصدر" سيكون ضروريا لذلك، في إشارة إلى جلسات تصوير بوتين المتكررة التي تدار على مراحل، حيث ظهر بوتين في إحدى تلك الجلسات وهو يركب حصانا بدون قميص.