 فقرات بدنية مكثفة لكريم فؤاد على هامش تدريبات الأهلي - بوابة الشروق
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فقرات بدنية مكثفة لكريم فؤاد على هامش تدريبات الأهلي

عمرو فهمي
نشر في: الجمعة 30 يونيو 2023 - 9:52 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يونيو 2023 - 9:52 م

فقرات واصل كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الذي يخضع له منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأدى اللاعب فقرات بدنية مكثفة، في ضوء المرحلة التي ينفذها من برنامج العلاج، والتي تتضمن تدريبات أحمال بدنية محددة يؤديها اللاعب داخل الملعب بخلاف تدريبات الجيم.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، أن كريم فؤاد يسير بشكل منتظم في برنامج العلاج، وأن حالته في تقدم مستمر منذ إجراء جراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

ويستعد الفريق لمواجهة فيوتشر مساء الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعد أن كان قد تغلب أمس الخميس على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة.


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