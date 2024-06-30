 غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة حولا في جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة حولا في جنوب لبنان

د ب أ
نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 11:20 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 11:20 ص

شن الطيران المسير الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارة استهدفت منزلاً في بلدة حولا في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم أنه سبق ذلك قصف مدفعي استهدف البلدة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وتصاعدت حدة القتال بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ودعت العديد من الدول مواطنيها إلى مغادرة لبنان.

وهناك مخاوف من تحول الصراع بين إسرائيل ولبنان إلى حرب إقليمية مفتوحة قد تشمل أيضا إيران والولايات المتحدة.

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