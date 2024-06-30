النجمة يهزم الأنصار بثنائية ويتوج بالدوري اللبناني

توج فريق النجمة بلقب الدوري اللبناني لموسم 2023 - 2024، بعد فوزه على نظيره الأنصار مساء اليوم الأحد.

وحقق فريق النجمة فوزًا ثمينًا على نظيره الأنصار بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب فؤاد شهاب مساء اليوم الأحد، في ختام مرحلة سداسية الأوائل من مسابقة الدوري.

افتتح أهداف المباراة فريق الأنصار عن طريق لاعبه خليل بدر في الدقيقة 30، قبل أن يدرك المهاجم السنغالي حاج ماليك هدف التعادل لفريق النجمة في الدقيقة 51، ومن ثم أضاف زميله قاسم الزين الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الثاني.

وبتلك النتيجة، رفع فريق النجمة رصيده للنقطة 46 في صدارة ترتيب الدوري اللبناني، بفارق نقطة عن الأنصار صاحب المركز الثاني.