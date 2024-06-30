حماس: ما ينقل عن الإدارة الأمريكية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يأتي في سياق ممارسة الضغوط

اعتبر القيادي في حركة حماس الفلسطينية أسامة حمدان يوم السبت أن ما ينقل عن الإدارة الأمريكية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يأتي في سياق ممارسة الضغوط على الحركة.

وقال حمدان في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة اللبنانية بيروت نشرته مواقع الحركة إن ما ينقل عن الإدارة الأمريكية بشأن المفاوضات يأتي في سياق ممارسة الضغوط المختلفة على الحركة، حتّى توافق على الورقة الإسرائيلية كما هي.

ورغم ذلك أكد حمدان جاهزية حركته للتعامل بإيجابية مع أي صيغة تضمن بشكل أساسي ومباشر وقفاً دائماً لإطلاق النَّار وانسحابا شاملاً من قطاع غزَّة وصفقة تبادل حقيقية.

وأفادت الإذاعة العبرية العامة في وقت سابق من يوم السبت أن الإدارة الأمريكية تقدمت بنسخة منقحة لصفقة تبادل الأسرى تتضمن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقالت الإذاعة العبرية إن العرض الجديد يستند إلى الاقتراح الذي وافق عليه كابينت الحرب والذي قدمه رئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

واعتبر حمدان أن الموقف الحقيقي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لازال يتسم "بالمراوغة والتهرّب من استحقاق الاتفاق، فهم لا يزالون يرفضون الإقرار بوقف دائم لإطلاق النّار، أو بالانسحاب الكامل من غزة".

وأعرب حمدان عن أسف الحركة لموقف الإدارة الأمريكية التي تصر على تحميل حماس مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق، على الرّغم من ترحيبها بما ورد في خطاب الرئيس جو بايدن بايدن وقرار مجلس الأمن، في حين لم يسمع العالم أيّ موافقة أو ترحيب مماثل مِن أيّ مسؤول في الحكومة الإسرائيلية.

ويسعى الوسطاء القطريون والمصريون إضافة للولايات المتحدة إلى التوصل لصفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل وحماس، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي.