 الصحة الفلسطينية: 4 إصابات بينهم 2 في حالة خطيرة في قصف الاحتلال لمنزل شرق طولكرم - بوابة الشروق
الأحد 30 يونيو 2024 3:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الصحة الفلسطينية: 4 إصابات بينهم 2 في حالة خطيرة في قصف الاحتلال لمنزل شرق طولكرم

وكالات
نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 3:14 م | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 3:14 م

قصفت طائرة احتلال مسيرة، اليوم الأحد، منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مراسلة وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلا عن مصادر محلية وشهود عيان، بوقوع عدد من الإصابات، إثر قصف المسيرة منزلا في حارة المنشية في المخيم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بشظايا جراء قصف المنزل، وحتى اللحظة لم تستطع دخول المنزل المستهدف بسبب اندلاع النيران.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 4 مواطنين بينهم إصابتان بحالة خطيرة، وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف الاحتلال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك