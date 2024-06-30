قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إعادة الأمن والاستقرار لمصر، مشددا أن «الرئيس السيسي أعاد مصر آمنة مستقرة تسير على طريق المستقبل صوب بناء الجمهورية الجديدة».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن مصر عانت قبل ثورة 30 يونيو 2013 من أزمة خانقة سيطرت خلالها جماعة الإخوان على مفاصل الدولة، ومارست الإقصاء وبثت الفزع في نفوس المصريين على هويتهم الوسطية ومستقبل بلادهم، قائلا: «ما قبل 30 يونيو 2013 ؛ كنا في أزمة كبيرة جدًا وربنا نجانا».

وأشاد بما تحقق في أعقاب ثورة 30 يونيو من بناء دولة جديدة قوامها تحقيق العدالة المجتمعية، معقبا: «ما بعد 30 يونيو جمهورية جديدة تبني على العدالة والحماية الاجتماعية والحياة الكريمة».

وأكد أن مصر استعادت مكانتها ونفوذها على الصعيدين الدولي والإقليمي، مستشهدًا بدورها المحوري في قضية الحرب على غزة وغيرها من القضايا الإقليمية، فضلا عن تحقيق الأمن في سيناء وتعزيز الوجود العسكري على حدودها والقضاء على الإرهاب.