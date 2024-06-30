الخارجية العراقية ترفض تصريحات نائب بالكونجرس الأمريكي ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى

رفضت وزارة الخارجية العراقية يوم السبت تصريحات النائب في الكونجرس الأمريكي مايك والتز ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى في البلاد.

وقالت الخارجية العراقية في بيان- بثته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تابعت تصريحات وتوجهات النائب في الكونجرس الأمريكي مايك والتز، تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان".

وأكدت الوزارة رفضها التام، لما "جاء في هذه التصريحات من مساس بشخص رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات".

وأضافت أن "الوزارة تعد تلك التصريحات تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي"، مؤكدة أن "محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد".

وأعربت الوزارة عن أسفها لـ"محاولات إقحام الكونجرس الأمريكي في هكذا قضايا، لكونها تشكل تدخلاً في سيادة الدول وأنظمتها القضائية".

وكان والتز قد أعاد يوم الخميس نشر تغريدة لتقرير موقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي حول استعداده لتصنيف مجلس القضاء الأعلى في العراق ورئيسه زيدان على أنهما "أصول تسيطر عليها إيران" من خلال خطوة تشريعية بتقديم مسودة تعديل للقانون تتضمن بندا لدعم ادعائه.

وذكر موقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي أنه من المرجح أن يحظى هذا التعديل "بدعم من الحزبين" في المجلس، وسيكون أول تشريع يسمي قادة ومسؤولين عراقيين بالاسم باعتبار أنهم يمكنون إيران من التحكم في زمام الأمور في العراق.

وأكدت مصادر للموقع الأمريكي أن نواب أمريكيين يعولون على ان يكون هذا الإجراء بمثابة دعوة للاستيقاظ "للحكومة العراقية من تحول البلاد إلى دولة" تحت سيطرة إيران.

وقال والتز للموقع "إن النظام الإيراني يحتاج إلى أن يفهم أن الكونجرس الأمريكي لن يسمح لآية الله (علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران) بتحويل العراق إلى دولة عميلة".

وأضاف "يجب على المتعاطفين مع إيران في العراق مثل فائق زيدان وآخرين أن ينتبهوا لذلك".