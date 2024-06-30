 نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو - بوابة الشروق
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نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

عبد الحليم علام
عبد الحليم علام
محمد فتحي
نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 12:29 م | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 12:29 م

تقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشرطة المصرية الباسلة، والشعب المصري العظيم، بحلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

وقال نقيب المحامين: "يسعدنى أن أتقدم بأصدق آيات التهاني إلى القيادة السياسية، وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التى شكلت نقطة التحول فى التاريخ الحضاري لأمتنا المصرية".

وأضاف أنه يهنئ القوات المسلحة المصرية، التي أكدت قدسية العلاقة بين الشعب المصرى وقواته المسلحة، التى لم ولن تحيد عن تأييده والانحياز لإرادته ومواصلة دورها الأصيل فى حماية أركان الدولة المصرية ودورها العظيم، فى الحفاظ على مقدسات الوطن ومقدراته.


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