الداخلية العراقية: حبس وطرد ضباط ومنتسبين بعد هروب متهمين في النجف

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إصدار أحكام قضائية بحق عدد من الضباط والمنتسبين على خلفية حادثة هروب ثلاثة متهمين من سجن الأحداث في محافظة النجف.





وقالت الوزارة في بيان أنه "بعد هروب ثلاثة متهمين من التوقيف لدى شرطة الأحداث التابعة لقيادة شرطة محافظة النجف الأشرف بتاريخ 19/6/2025، تم تشكيل فريق عمل ألقى القبض على المتهمين الهاربين، فيما وجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الحادث".

وأضاف البيان أنه "تبين للجنة وجود تقصير وإهمال من قبل بعض الضباط والمنتسبين وعلى ضوء ذلك أحيلوا إلى محكمة قوى الأمن الداخلي/ المنطقة الثالثة، والتي أصدرت أحكامها بعد التحقيقات".

وبينت الوزارة تفاصيل الأحكام الصادرة قائلة "إنه تم الحكم بـ"الحبس لمدة سنة واحدة وتسريح من الخدمة لكل من العقيد بلال علاء الدين حسين والمقدم محمد راضي مهدي وفق المواد (272) و(271) و(340) من قانون العقوبات بسبب إهمالهما في أداء واجباتهما مما تسبب بهروب الموقوفين".

وأشارت إلى "الحبس لمدة ستة أشهر وتسريح من الخدمة للملازم باقر محمد علي وفق المادة (272)، والإفراج عن الملازم حسين سالم زاير لعدم كفاية الأدلة وتبرئته وفق المادة (340)".

كما تم الحكم بـ"الحبس لمدة سنة وتسريح من الخدمة للمفوض شناوة جابر حسين وفق المادة (272)، والحبس البسيط ستة أشهر وتسريح من الخدمة لكل من شرطي عقد مصطفى فاضل جابر وشرطي عقد علي حامد عبد الحسين، لإهمال بواجبهما خلال الحادث في البرج الخلفي للموقف".

وصدر حكما بـ"السجن لمدة سنتين وتسريح من الخدمة للمفوض جاسم عباس هواس" وفق البيان، الذي أشار إلى "السجن لمدة ثلاث سنوات وطرد من الخدمة للمفوض سرحان ورد جاسم".

وأكدت الوزارة "مضيها في محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله في أداء واجباته حفاظا على أمن المؤسسات الإصلاحية وسلامة المجتمع".