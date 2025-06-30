شركة إماراتية تنفذ محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاواط في مدغشقر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقّعت شركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز" ومقرها دولة الإمارات، والتي تتبع ملكيتها لشركة "ريسورسز إنفستمنت" الاستثمارية في أبوظبي، اتفاقيتين مع حكومة مدغشقر تهدفان إلى تعزيز قدرة البلاد على إنتاج الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة.

وبموجب الاتفاقية الأولى مع وزارة الطاقة والمحروقات في مدغشقر، ستتولى شركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز" تطوير محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميجاواط، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 25 ميجاواط ساعة، في مدينة مورامانجا.

ويهدف المشروع إلى تحقيق تحسن كبير في أداء شبكة الكهرباء المترابطة في العاصمة أنتاناناريفو، ويسهم في تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال 12 شهرا.

أما الاتفاقية الثانية، فترسم إطار التعاون لتطوير مشاريع إضافية للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 250 ميجاواط.

وقال بيان عن الشركة، إن الجانبين اتفقا على إجراء دراسة جدوى شاملة لتقييم الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية للمشروع المقترح.

وشهد رئيس مدغشقر، أندري راجويلينا، مراسم التوقيع التي جرت في القصر الرئاسي في إيافولوها، ووقّع الاتفاقيتين أوليفييه جان بابتيست، وزير الطاقة والمحروقات في مدغشقر، وعلي الشمّري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز".

وقال علي الشمّري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز": "يمثل هذا الاتفاق محطة مهمة في مساعينا لتوسيع نطاق الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة في دول الجنوب العالمي.

وأضاف: نهدف من شركاتنا مع حكومة مدغشقر إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية، قدرات المجتمعات على مواجهة التغير المناخي

وتابع: تجسد هذه الاتفاقيات الطموح المشترك لكل من دولة الإمارات ومدغشقر لتعميق التعاون في تنفيذ مشاريع بنية تحتية مستدامة وواسعة النطاق.