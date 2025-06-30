إنزاجي: جوارديولا مرجعا لجميع المدربين

أشاد سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال السعودي بإمكانيات بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك قبل المواجهة التي تجمع الفريقين لحساب منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه نادي الهلال السعودي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي صباح غدًا الثلاثاء، على ملعب كامبنج وورلد، لحساب ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام مانشستر سيتي: "جوارديولا؟ كل مدرب يعمل اليوم يرى بيب مرجعًا، كرة القدم تطورت بعد ظهوره".

وأضاف المدرب الإيطالي: "أعتقد أن جوارديولا أفضل مدرب في آخر 20 أو 25 عامًا، هو مثال بالنسبة لنا كمدربين، والمباراة ضده تعد تحديًا".

وتابع: "في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 عندما كنت مع إنتر ميلان أمام مانشستر سيتي كنا نستحق أكثر أمامه، ولم نكن محظوظين".

وأكمل: "الاستحواذ على الكرة في مباراة الغد سيكون لصالح مانشستر سيتي، نحن نتحدث عن أفضل فريق في العالم، وضعيته رائعة وهو الوحيد الذي كسِب جميع مبارياته في البطولة".

وأتم سيموني إنزاجي تصريحاته قائلًا: "نحاول التحضير للمباراة بأفضل صورة، ستكون فرصةً لنا للنمو، وسنقدم أفضل أداء لنا ضد خصم كبير للغاية.. لقد قلت للفريق إن لدينا مباراة ضد أحد أقوى الفرق في العالم، وضده يمكننا النمو وأن نصبح أقوى".