مقتل شخصين في كمين استهدف رجال إطفاء في ولاية أيداهو الأمريكية

تعرض رجال إطفاء لكمين بنيران قناص أثناء استجابتهم لحريق في منطقة جبلية شمال ولاية أيداهو الأمريكية يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإطلاق وابل من الرصاص لعدة ساعات في هجوم وصفه الحاكم بأنه اعتداء "شنيع".

وقال مكتب شرطة مقاطعة كوتناي إن الأطقم استجابت لحريق في جبل كانفيلد شمال مدينة كوير دالين حوالي الساعة 1:30 ظهرا(2030 بتوقيت جرينتش)، وتم الإبلاغ عن إطلاق نار بعد حوالي نصف ساعة.

وصرح المأمور بوب نوريس أن المسؤولين يعتقدون أن القتيلين من أفراد الإطفاء. ولم يعرف ما إذا كان أي شخص آخر قد أصيب في الواقعة.

وقال نوريس للصحفيين في مؤتمر صحفي عقد الساعة 4:30 مساء: "لا نعرف عدد المشتبه بهم الموجودين هناك، ولا نعرف عدد الضحايا". وأضاف: "نحن نتعرض حاليا لإطلاق نار من قناص ونحن نتحدث".

وذكر المأمور أن الناس ما زالوا ينزلون من الجبل، لذلك "من الآمن الافتراض" أن آخرين ما زالوا موجودين هناك.

وصرح حاكم الولاية براد ليتل أن "العديد" من رجال الإطفاء تعرضوا للهجوم.

وكتب ليتل على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "هذا اعتداء مباشر وشنيع على رجال الإطفاء الشجعان". وتابع: "أطلب من جميع سكان أيداهو الصلاة من أجلهم ومن أجل عائلاتهم بينما ننتظر معرفة المزيد".