العدل الأوروبية تصدر حكمها في قضية عمرها 20 عاما لفرقة موسيقى ألمانية

أطلقت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين قواعد صارمة حول أخذ مقتطفات من الأغاني، وذلك في حكمها في قضية عمرها 20 سنة تتعلق برفض فرقة "كرافتفيرك" الألمانية للموسيقى الإلكترونية لاستخدام مقاطع (كليب) من إحدى أغنياتها في عمل آخر.

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما لصالح كرافتفيرك، حيث خلصت إلى أن أخذ مقتطفات من أغنية بدون إذن مسبق يمكن أن يخرق الحق الحصري للمنتج في منع أو السماح بإعادة إنتاج عمله- حتى ولو كان المقطع المستغل قصير للغاية.

ومع ذلك، خلص القاضي إلى أنه في حالة تعديل المقطع بـ"شكل لا يمكن للأذن أن تميزه" من جانب الفنان الذي أعاد استخدامه، فإن ذلك لا يمثل انتهاكا للحقوق.

وتتعلق القضية بدعوى رفعها العضوان المؤسسان لفرقة "كرافتفيرك"، رالف هوتر وفلوريان شنايدر اسلبين، ضد الملحنين الموسيقيين موسيس بيلهام ومارتين هاس، اللذين أعادا استخدام أغنية هيب هوب عام 1997 بأداء المغنية سابرينا سيتلور.

وبعد معركة قضائية طويلة اتخذت خطواتها بالكامل إلى المحكمة الدستورية الألمانية، طلبت محكمة العدل الاتحادية الألمانية من محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج تفسير قواعد الاتحاد الأوروبي لحقوق النشر والحقوق الأساسية.