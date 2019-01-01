محافظ بني سويف: نفذنا خطوات جادة وعملية لتحسين مستوى معيشة المواطن ضمن مبادرة حياة كريمة

قال المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، إن المحافظة بذلت جهودًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال الارتقاء بمنظومة الخدمات وتوفير احتياجات المواطن الأساسية وتوفير فرص عمل، في إطار تنفيذ المبادرة الرئيسية "حياة كريمة".



وأوضح محافظ بني سويف، أنه من خلال التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، تم اختيار 20 قرية من القرى الأكثر احتياجًا لتطوير مستوى الخدمات بها، مؤكدًا أنه تم بالفعل توفير 17 مليونًا و500 ألف جنيه للبدء في 5 قرى منها.



وأضاف أنه تم إطلاق مبادرة القوافل التنموية الشاملة، والتي تشمل دعم الخدمات الصحية من خلال القوافل الطبية بجانب قوافل توعوية وتثقيفية في كافة جوانب حياة المواطن، وذلك من خلال شراكة مجتمعية رائدة بالإضافة إلى دمج جهود جامعة بني سويف في هذا الشأن، حيث تم استهداف 225 قرية وتوابعها، مؤكدًا على أن تلك القوافل بدأت بالفعل في عدد من القرى.



وذكر أنه تم افتتاح 11 منفذ بيع وتم إتاحتها للشباب القروي ودعمهم من خلال قروض من إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، وذلك ضمن خطة لإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية بسعر الجملة على مستوى 40 مجلس قروي، لتحقيق فائدتين رئيسيتين بتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.



وأشار إلى تشكيل وحدة للتنمية الاقتصادية تختص بوضع الرؤية والخطط والإشراف على تنفيذها لتنمية شاملة بالقرى السويفية، بالإضافة إلى تشكيل أول مجلس استشاري يضم المجتمع المدني والقطاع الخاص من الخبراء والأساتذة للدفع بخطة التنمية الشاملة بالمحافظة بشكل عام والقرى الأكثر احتياجًا بصفة خاصة.



ولفت إلى افتتاح مشروعات خدمية بقيمة 100 مليون جنيه من خلال المشاركة المجتمعية، والتي تخدم أهالي القرى خاصة في قطاع الصحة، بجانب تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2019/2018 بنسبة 100% باعتمادات تجاوزت 650 مليون جنيه، والتي شملت تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية ودعم المرافق العامة.