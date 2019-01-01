عواد يهدد الإسماعيلي بسبب الانتقال للزمالك

أكد محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي، أن رغبته هي الانتقال للزمالك في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال عواد في تصريحات تلفزيونية " سعيد بتمسك رئيس الزمالك بوجودي، وسعيد أيضا برغبة جمهور الابيض وقراري هو الانضمام للزمالك مهما كانت المنافسة على هذا المركز داخل الفريق."
واضاف حارس الوحدة السعودي السابق: "رئيس مجلس إدارة نادي الاسماعيلي شخصية محترمة، وأتمنى أن يوافق على انتقالي للزمالك، هذه رغبتي ومتمسك بها".
وأكمل عواد: "المفاوضات مستمرة منذ شهر وأتمنى أن تنتهي بالساعات القادمة، موافقة الإسماعيلي أبلغها للزمالك 3 مرات لكن حدث تغيير من إدارة الدراويش، جميع طلبات الاسماعيلي تم الموافقة عليها من الزمالك أكثر من مرة أيضًا".
وأضاف حارس الإسماعيلي : "لاعيبة الزمالك لا تفضل الانتقال للإسماعيلي، لا أعلم لماذا وصل الأمر لهذا الحد، سأخذ اجراء بأن ارحل خارج مصر خلال 48 ساعة وبعد ذلك أعود لأي نادي داخل مصر".
وأتم: "بلغت رغبتي لمسئولي الاسماعيلي بأني اريد أن اكون في الزمالك، والمقابل المادي ليس قليل، فمرتضى منصور أبلغني أن العرض سيصل لـ40 مليون، ولن يكون هناك حارس مرمى في تاريخ مصر دخل لناديه 80 مليون قيمة انتقالي للسعودية والزمالك إن حدث".