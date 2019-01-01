عواد يهدد الإسماعيلي بسبب الانتقال للزمالك

أكد محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي، أن رغبته هي الانتقال للزمالك في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.‏

وقال عواد في تصريحات تلفزيونية " سعيد بتمسك رئيس الزمالك بوجودي، وسعيد أيضا برغبة جمهور الابيض وقراري هو الانضمام للزمالك مهما كانت المنافسة على هذا المركز داخل الفريق."

واضاف حارس الوحدة السعودي السابق: "رئيس مجلس ‏إدارة نادي الاسماعيلي شخصية محترمة، وأتمنى أن يوافق على انتقالي للزمالك، هذه رغبتي ومتمسك بها".‏

وأكمل عواد: "المفاوضات مستمرة منذ شهر وأتمنى أن تنتهي بالساعات القادمة، موافقة الإسماعيلي أبلغها للزمالك 3 مرات ‏لكن حدث تغيير من إدارة الدراويش، جميع طلبات الاسماعيلي تم الموافقة عليها من الزمالك أكثر من مرة أيضًا".‏

وأضاف حارس الإسماعيلي : "لاعيبة الزمالك لا تفضل الانتقال للإسماعيلي، لا أعلم لماذا وصل الأمر لهذا الحد، سأخذ اجراء بأن ارحل خارج ‏مصر خلال 48 ساعة وبعد ذلك أعود لأي نادي داخل مصر".‏

وأتم: "بلغت رغبتي لمسئولي الاسماعيلي بأني اريد أن اكون في الزمالك، والمقابل المادي ليس قليل، فمرتضى منصور ‏أبلغني أن العرض سيصل لـ40 مليون، ولن يكون هناك حارس مرمى في تاريخ مصر دخل لناديه 80 مليون قيمة انتقالي ‏للسعودية والزمالك إن حدث".