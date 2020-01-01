تسريب فيلم «صاحب المقام» على مواقع الإنترنت بعد ساعات من طرحه عبر منصة «شاهد»

بعد طرح فيلم «صاحب المقام»، على منصة «شاهد» الرقمية، في الثانية عشر صباحا، ليكون متاحا لمشتركي خدمة «شاهد VIP»، تم تسريب الفيلم، ليصبح متاحا في أقل من 4 ساعات، عبر مواقع مشاهدة وتحميل الأفلام، المنتشرة عبر شبكة الإنترنت.

وبعد تسريب فيلم «صاحب المقام»، أفتقد رواد خدمة «شاهد VIP»، ميزتهم الحصرية في مشاهدة الفيلم قبل عرضه في دور العرض السينمائية دونا عن غير المشتركين في هذه الخدمة، حيث أصبح متاحا لأي شخص العثور على الفيلم وتحميله بسهولة عبر شبكة الإنترنت.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم «صاحب المقام»، قد كشفت عن حصول منصة «شاهد الرقمية»، على حق العرض الأول للفيلم، قبل طرحه رسميا في دور العرض بموسم عيد الأضحى.

«صاحب المقام» بطولة يسرا، وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف ريهام عبد الغفور، ومحمود عبد المغنى، وإنجى المقدم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

وتظهر النجمة يسرا طوال أحداث الفيلم للفنان آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح وتطارده، خاصة أن جد آسر ياسين ولى من أولياء الله الصالحين وله ضريح تكشفه له يسرا حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم، وسيكون آسر متزوجا من الفنانة أمينة خليل التى تشاركهم بطولة العمل وتتعرض لحادث سير أليم.