سجل الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، انكماشا قياسيا في الربع الثاني بلغ 32.9% على أساس سنوي، وذلك وسط تداعيات جائحة كورونا، وفقا لتقدير أول نشره مكتب التحليل الاقتصادي اليوم الخميس.

ويمثل التراجع الشديد في الفترة من أبريل حتى يونيو التدهور ربع السنوي الأكثر حدة لنمو الاقتصاد منذ بدأت الحكومة الفيدرالية الأمريكية تسجل البيانات الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي. ومقارنة بالربع الأول هذا العام، فقد انكمش الاقتصاد بنسبة 10%.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي إن "الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يعكس الاستجابة لكوفيد-19، حيث تم رفع أوامر (البقاء في المنزل) الصادرة في مارس وأبريل جزئيا في بعض مناطق البلاد في مايو ويونيو، وتم توزيع مدفوعات المساعدة الحكومية لمواجهة الجائحة على الأسر والشركات".

وفي الشهور الثلاثة الأولى من العام -والتي كانت إلى حد كبير قبل إغلاق جزء كبير من اقتصاد البلاد لوقف انتشار الفيروس في أواخر مارس- انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% على أساس سنوي.