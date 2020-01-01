وزير التموين يرأس غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود

المصيلحي: توافر كافة السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية.. استمرار عمل المخابز والمنافذ التموينية لصرف الخبز البلدى والسلع التموينية للمواطنين بانتظام

ترأس الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أعمال غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين، والتى تم تشكيلها لمتابعة أعمال كافة المنشآت التموينية وكافة الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود؛ للاطمئنان على انتظام العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وترفع غرفة العمليات المركزية تقريراً لحظياً بالموقف التموينى والرقابي فى كافة محافظات الجمهورية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية داخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع الغذائية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمرور الدوري والميداني على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والشوادر وكافة المخابز والمنافذ التموينية للتأكد من سير العمل بانتظام وكفاءة بما يضمن ضبط الأسواق والأسعار وحماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السلع التموينية ورغيف الخبز والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بالجودة والأسعار والمواصفات المقررة.

وأكد المصيلحى، توافر كافة السلع الأساسية والتموينية لدى المحال التموينية والتجارية لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وكذلك توافر الدقيق اللازم للمخابز على مستوى الجمهورية لصرف الخبز البلدى المدعم للمواطنين، وقيام مخازن شركتى الجملة (العامة/ المصرية) والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتسليم كافة الحصص والمقررات التموينية للمنافذ التموينية لصرفها للمواطنين اعتبارا من أول الشهر، وكذلك قيام المنافذ بصرف صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين.

وشدد على توافر كافة اللحوم الحية والطازجة والمبردة والمجمدة بالشوادر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك بكافة فروع المجمعات الاستهلاكية، حيث تعمل هذه المجمعات يوم الوقفة وأول يوم العيد لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم فضلا عن توافر السلع الأساسية وتشمل (الزيت، السكر، الأرز ، المكرونة، المسلى، الدواجن، الاسماك، الفول، وغيرها من السلع الأساسية)، وكذلك استمرار البيع بفروع جملة رئيسي بكل محافظة على مستوى الجمهورية لتوفير كافة السلع بالمحافظة.