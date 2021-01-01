 الرئيس الأمريكي يعلن تشكيل وفد رئاسي لحضور حفل ختام الأولمبياد في اليابان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الأمريكي يعلن تشكيل وفد رئاسي لحضور حفل ختام الأولمبياد في اليابان

أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 10:02 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 10:02 م

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، تعيين وفد رئاسي إلى اليابان لحضور فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020 والحفل الختامي يوم الأحد الموافق 8 أغسطس المقبل.

وذكر البيت الأبيض، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ستترأس الوفد.

وأضاف البيان أن الوفد سيتكون من ريموند جرين، القائم بالأعمال المؤقت لسفارة الولايات المتحدة بطوكيو ومارسيا بيرنيكات، مسؤولة كبيرة عن النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة والقائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية في وزارة الخارجية الأمريكية.

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