موسكو: نأمل أن تدرس محكمة لاهاي الوثائق الروسية المتعلقة بتحطم الطائرة الماليزية

أعرب سفير روسيا لدى هولندا ألكسندر شولجين، عن أمل بلاده في أن تقوم محكمة لاهاي بدراسة دقيقة وأن تأخذ بالاعتبار الوثائق التي قدمتها شركة "ألماز أنتي" الروسية المنتجة للصواريخ، وذلك عند اتخاذها القرار في قضية تحطم الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا.

وقال السفير -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة-: إن المواد التي قدمها الجانب الروسي، تتضمن بيانات الرادار الأولية والوثائق التي رفعت الدفاع الروسية طابع السرية عنها، والمتعلقة بتحطم طائرة الركاب التي كانت تنفذ الرحلة (MH17).

وأشار السفير الروسي، إلى أن هذه الوثائق تؤكد أن الصاروخ الذي يزعم بأنه أسقط طائرة البوينج الماليزية، تم نقله في عام 1986 إلى وحدة عسكرية على أراضي أوكرانيا، وبقي هناك ولم تتم إعادته إلى روسيا بعد ذلك.

وبدأت عمليات المحاكمة في قضية (MH17) في هولندا -في 9 مارس 2020-، وخلالها وجهت التهمة إلى أربعة متهمين (الروس: إيجور جيركين وسيرجي دوبينسكي وأوليج بولاتوف، وكذلك الأوكراني ليونيد خارتشينكو)، وتدافع عن بولاتوف في المحاكمة مجموعة دولية، تتألف من محاميين هولنديين وروس... ويحاكم باقي المشتبه بهم غيابيا.