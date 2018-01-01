روسيا: السياحة تسجل أعلى معدلات التعافي على مستوى العالم في 2021

أعلنت رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة زارينا دوجوزوفا، تعافي السياحة الداخلية في البلاد بنسبة 95% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بمستوى ما قبل فيروس كورونا، مضيفة أنها قد تتعافى تمامًا بحلول نهاية العام.

وقالت دوجوزوفا، في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الجمعة - إنه "وفقًا لبياناتنا، قضى 6ر24 مليون شخص إجازة في البلاد في النصف الأول من العام (أمضوا ليلة واحدة على الأقل في الفنادق) وهي زيادة بنسبة 85٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي و5 فقط النسبة المئوية مقارنة بما قبل كوفيد عام 2019".

وأضافت دوجوزوفا: "هذه ديناميكيات جيدة للغاية لتعافي القطاع، وهي أعلى مما هي عليه في معظم البلدان"، مضيفة "نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على المعدل الذي تحقق .. ونتوقع أن تتعافى السياحة الداخلية بالكامل بحلول نهاية هذا العام".