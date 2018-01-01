هيئة البريد تصدر طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو

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أصدرت الهيئة القومية للبريد طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو" 2020.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن مشاركة مصر فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو تعد هي الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين إلى ١٣٤ لاعباً ولاعبة؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الرياضي الهام.

وأضاف فاروق أن البريد المصري يحرص دائماً على المشاركة في توثيق المناسبات والأحداث الهامة؛ من خلال إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية لتخليد تلك الاحداث المهمة في تاريخ الوطن.

يذكر أن مقاس الطابع (٤ سم في ٥ سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته ٥ جنيهات ومزود بتقنية الQR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.