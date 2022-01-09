تفجير 5 قنابل من زمن الحرب العالمية في مدينة جوتنجن الألمانية

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قام اليوم خبراء المتفجرات بتفجير خمس قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية عقب عملية إخلاء واسعة النطاق في مدينة جوتنجن الواقعة في ولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا.

أعلنت ذلك سلطات مدينة جوتنجن مساء اليوم السبت، موضحة أنه ما يزال ممنوعا دخول المنطقة المحظورة بحسب ما ورد حتى العاشرة والنصف مساء.

واضطر نحو عشرة آلاف شخص إلى مغادرة منازلهم لهذا السبب.

تم تأجيل العملية عدة مرات لأن السكان كانوا متواجدين بمنطقة الحظر.

دخلت عملية إخلاء المنطقة حيز التنفيذ الساعة السادسة صباح اليوم، ولم يسمح لأي شخص بالبقاء ضمن دائرة نصف قطرها ألف متر حول الأماكن المحتملة لوجود القنابل.

أقامت المدينة مركز إجلاء للمتضررين.

ونشرت الشرطة حوالي 1800 من أفرادها وقوة من خبراء الإطفاء وأفراد وكالات المساعدة الفنية.

أخليت محطة القطارات بالمدينة وتم حظر الطيران فوق المنطقة المحظورة أيضا.

كانت السلطات تشتبه في 80 نقطة بها قنابل في جوتنجن لم يتم تفجيرها في الحرب العالمية الثانية، ووفقا لإدارة المدينة ستستمر هذه العمليات لسنوات.