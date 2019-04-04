الصين تعلن عن مناورة بحرية بالقرب من تايوان

أعلنت الصين، في تحذير محتمل للولايات المتحدة، عن مناورة عسكرية بالقرب من تايوان.



وقالت السلطات في الصين اليوم السبت إن أجزاء من المياه في إقليم فوجيان قد أُغلقت من أجل مناورة باستخدام الذخيرة الحية.



ومن المقرر أن يبدأ التدريب من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي . وتقع منطقة التدريب شمال مضيق تايوان الذي يفصل البر الرئيسي الصيني عن جمهورية تايوان ذاتية الحكم.



وزادت التوترات بين بكين وواشنطن في الأيام الأخيرة بشكل كبير على خلفية زيارة محتملة لتايوان من جانب رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.



وهددت بكين بعواقب واضحة في حال تمت مثل هذه الزيارة التي لم تؤكدها بيلوسي بنفسها.



وكانت وزارة الخارجية الصينية قد نقلت عن الرئيس الصيني شي جين بينج القول خلال محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن أمس الأول الخميس، "هؤلاء الذين يلعبون بالنار سوف تقضي عليهم".



وتعتبر القيادة الصينية تايوان الديمقراطية جزءً من الجمهورية الشعبية، وترى أن الزيارات من جانب السياسيين الأجانب استفزاز.



وكانت قد تعهدت باستعادة جزيرة تايوان بالقوة في حال اتخاذ أي خطوات باتجاه استقلال رسمي.