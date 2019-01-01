الكشف عن موعد طرح تذاكر القمة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر بالإمارات

أعلن سهيل العريفي مدير قطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي الموعد المبدئي لطرح تذاكر مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك الذي سيقام على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر المصري يوم 28 أكتوبر المقبل، حيث سيواجه الأهلي وصيف كأس مصر نظيره الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز لعام 2021.

وقال العريفي، في تصريحاته التلفزيونية: «الإعلان المبكر عن موعد ومكان السوبر المصري هدفه الاستعداد بشكل مناسب للحدث، واختيار ملعب هزاع بن زايد جاء لرغبتنا في التناوب مع استاد محمد بن زايد الذي احتضن النهائي السابق، وعندنا تصور جديد عن تنظيم الحدث لكن الوقت مبكر لإعلان تلك الأمور».

وأوضح: «العلاقة المتميزة بين مصر والإمارات تسمح بتبادل استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وتم الاتفاق مع وزير الرياضة المصري على تنظيم مصر لماراثون زايد».

وواصل: «الحجز عبر الإنترنت، والتذاكر أسعارها ستكون في متناول الجميع، ومن الوارد طرحها الأسبوع المُقبل، أو الذي يليه على الأكثر، الملعب سيكون مناصفة بين جماهير الزمالك والأهلي، وهو سعته 25 ألف وبالتالي سيكون 12 ألف ونصف لكل فريق».

وعن إمكانية استضافة مصر لمباراة السوبر الإماراتي، أجاب: «هذا الأمر شأن اتحاد الكرة الإماراتي مع نظيره المصري والشركة الراعية».