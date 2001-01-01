بدء اجتماع قيادات الفصائل الفلسطينية لبحث سبل إنهاء الانقسام

بدأ منذ قليل، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني، وشهداء الشعب المصري وجيشه وشرطته، وشهداء الأمة العربية المجيدة؛ الذين ارتقوا دفاعا عن فلسطين.

ويترأس «أبو مازن» اجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي يبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية والهادفة إلى تصفية مشروعها الوطني.

ووصل الرئيس الفلسطيني، مساء أمس، إلى مدينة العلمين في مصر بزيارة رسمية، ومن المقرر أن يلتقي يوم غد الاثنين بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.