المركزية للسياحة: 98% من حالات الغرق بالعجمي نتيجة السباحة بغير التوقيتات الرسمية

كشف الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تفاصيل غرق 3 طلاب في بحر العجمي بالإسكندرية، مؤكدًا أن 98% من حالات الغرق بالعجمي نتيجة النزول بالبحر في غير التوقيتات الرسمية المسموح بها للسباحة في البحر.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأحد، أن التوقيتات الرسمية للسباحة تبدأ من 8 صباحًا وحتى غروب الشمس، منوهًا ان الثلاثة طلاب نزلوا إلى البحر في الساعة السادسة صباحًا، في ظل غياب أي أفراد إنقاذ حتى يسمعوا استغاثة الشباب.
ونوه بضرورة التزام المصطافين الالتزام بمواعيد العمل على الشواطئ، لافتًا إلى أن شاطئ العجمي له طبيعة خاصة نظرًا لأنه بحر مفتوح وبه كثير من الدوامات والسحب والأمواج المرتفعة.
وأشار إلى أنه أُعلن رفع الراية الحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية، نتيجة ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، هذا إلى جانب التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، والتوجه لغلق الشواطئ ومنع النزول في حال وجود تحذيرات من الهيئة بأي اضطرابات في حالة البحر أو الرياح.
وذكر أن أي فرد الإنقاذ يوجهون المصطافين للأماكن المسموح بها للسباحة، ولكن تقابل بردود أفعال عنيفة من قبلهم، مؤكدًا أن هناك فارقًا كبيرًا جدًا بين السباحة في حمامات السباحة وفي البحر.
ولقي 3 أشخاص من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية مصرعهم، اليوم الأحد، غرقًا بمياه البحر في أحد شواطئ منطقة الهانوفيل غربي الإسكندرية.
وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد وقوع 3 حالات غرق، وهم "إسلام.ص.ج"، 16 عامًا، و"مصطفى.أ.م"، 20 عامًا، و"إبراهيم.ش"، 20 عاما، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثامين 2 منهم، وجارٍِ البحث عن الثالث.