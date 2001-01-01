المركزية للسياحة: 98% من حالات الغرق بالعجمي نتيجة السباحة بغير التوقيتات الرسمية

كشف الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تفاصيل غرق 3 طلاب في بحر العجمي بالإسكندرية، مؤكدًا أن 98% من حالات الغرق بالعجمي نتيجة النزول بالبحر في غير التوقيتات الرسمية المسموح بها للسباحة في البحر.