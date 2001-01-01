قال هشام عبدالعزيز، ممثل حزب الإصلاح والنهضة في الحوار الوطني، إن عملية المشاركة السياسية، تعبر بشكل كبير عن رضا المواطن عن الدولة والأداء.

وأضاف عبد العزيز خلال كلمته في جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، اليوم، أن المشاركة في العملية السياسية تتعلق أيضًا بإقناع المواطن بأنه جزءً من العملية السياسية وأن من في البرلمان يمثل مصالحه، ومن ثم مشاركته سيكون لها تأثير في مصالحه الحياتية اليومية.

وأشار إلى أنه آن الأوان أن تكون عملية الانتخابات بشكل إلكتروني، خاصة أنه يساعد بشكل كبير جدًا في مشاركة المصريين في الخارج والشفافية، منوهًا بأهمية وجود تشريع يعطي قوة في هذه العملية.

وأكد ضرورة إعطاء رسالة واضحة ومحددة وحقيقية أن البرلمان المصري برلمان حقيقي، مع التوسع في العمل السياسي، لافتا إلى وجود تجارب ناجحة مثل تنسيقية شباب الأحزاب وفي العمل الأهلي كتف في كتف.