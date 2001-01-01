روسيا: هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو يصيب شخصا ويتسبب في إغلاق مطار

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قال مسؤولون روس اليوم الأحد، إن هجوما خلال الليل بطائرات مسيرة على موسكو أسفر عن إصابة شخص وإلحاق أضرار بمباني في مطار تسببت في إغلاقه بشكل مؤقت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط مسيرتين فوق الحي المالي بمدينة موسكو بواسطة التشويش الإلكتروني بينما تم إسقاط طائرة أخرى فوق منطقة موسكو الكبرى بواسطة النيران المضادة للطائرات.

وأظهرت صور الضرر الذي لحق بمبنى في موسكو والزجاج المتناثر في الشارع.

ويضم الحي العديد من الوزارات، ولا يزال مشروع بناء ناطحة سحاب كييرة مستمرا.

وتحدث عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عن "ضرر محدود" بواجهتي اثنين من المباني.

وحملت وزارة الدفاع "نظام كييف المسؤولية.

وذكرت وكالة "تاس" اللأنباء أن أحد حراس الأمن أصيب.

وجرى إغلاق مطار فنوكوفو في جنوب غرب موسكو بشكل مؤقت أمام رحلات المغادرة والوصول. واضطرت السلطات إلى تحويل الرحلات بينما استمرت الرحلات في مطارات أخرى بالمنطقة.