الترهوني: السولية يقترب من السويحلي الليبي

أكد وليد الترهوني مدير التعاقدات بنادي السويحلي الليبي، أن ناديه في مفاوضات إيجابية مع وكيل عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، لضمه.

وتابع الترهوني في تصريحات لبرنامج "+90" على قناة "النهار": المفاوضات مع السولية إيجابية للغاية، ونسبة اقترابه من التوقيع تصل 75%، وهناك تفاؤل بضمه".

وأضاف وليد الترهوني: "نحن نرغب أيضًا في ضم أحمد القندوسي ولكن نحن في بداية مشوار المفاوضات مع وكيله، وخلال أيام سوف يتم إرسال عرضًا رسميًا إلى الأهلي لضمه سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي".

واختتم: "بيرسي تاو لا يوجد في حساباتنا والجزيري كان ضمن اهتماماتنا في الشتاء الماضي، ونحاول ضم أحد نجوم الدوري المصري دون ذكر أسماء خلال الصيف الجاري".