 الترهوني: السولية يقترب من السويحلي الليبي - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 يوليه 2024 1:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الترهوني: السولية يقترب من السويحلي الليبي

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 12:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 12:46 ص

أكد وليد الترهوني مدير التعاقدات بنادي السويحلي الليبي، أن ناديه في مفاوضات إيجابية مع وكيل عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، لضمه.

وتابع الترهوني في تصريحات لبرنامج "+90" على قناة "النهار": المفاوضات مع السولية إيجابية للغاية، ونسبة اقترابه من التوقيع تصل 75%، وهناك تفاؤل بضمه".

وأضاف وليد الترهوني: "نحن نرغب أيضًا في ضم أحمد القندوسي ولكن نحن في بداية مشوار المفاوضات مع وكيله، وخلال أيام سوف يتم إرسال عرضًا رسميًا إلى الأهلي لضمه سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي".

واختتم: "بيرسي تاو لا يوجد في حساباتنا والجزيري كان ضمن اهتماماتنا في الشتاء الماضي، ونحاول ضم أحد نجوم الدوري المصري دون ذكر أسماء خلال الصيف الجاري".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك