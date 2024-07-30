مسئولون إسرائيليون يزعمون: مؤشرات تدل على مقتل القيادي بحزب الله في الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية

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نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسئولَيْن إسرائيليَّيْن قولهم إن المؤشرات تدل على مقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر بالغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المعلومات كانت دقيقة وفؤاد شكر كان موجودًا بالمبنى والقنابل أصابت الهدف بدقة، مشيرة إلى أن تقديرات تشير إلى أنه تم القضاء على "الهدف" في لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بنجاة القيادي المستهدف بالضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

ويأتي ذلك بعدما ذكرت أنباء أن الغارة الإسرائيلية استهدفت القيادي في جماعة حزب الله شكر، المعروف باسم الحاج محسن.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل سيدة وإصابة 68 في الضاحية الجنوبية لبيروت بينهم 5 إصابات حرجة بالضربة الإسرائيلية، بحسب قناة "سكاي نيوز عربية".