يعرض نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما فيلم رحلة 404 بطولة النجمة منى زكي، مجانًا للجمهور، بسينما الهناجر، في أرض دار أوبرا القاهرة بالجزيرة، في السابعة مساء السبت المقبل، وذلك في إطار تعاون المهرجان مع صندوق التنمية الثقافية.

فيلم الرحلة 404 بطولة منى ذكى، محمد فراج، محمد ممدوح، وهو العمل الذي فاز الفيلم بجائزتي أحسن ممثلة للفنانة منى ذكى، ولجنة التحكيم الخاصة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ13 في فبراير الماضي.

تدور قصة فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي حول شخصية سيدة تدعى غادة سعيد، تعمل مندوب تسويق عقاري، وتحاول التخلص من ماضيها وحياتها السابقة التي كانت ترفضها تمامًا، وتحضر للسفر لأداء فريضة الحج لتعلن توبتها وتتقرب من الله بالصلاة، لكنها تصطدم بوالدتها التي كانت السبب في الآلام التي عاشتها، وتتعرض والدتها لحادث ضخم وتحتاج مبلغًا ماليًا ضخما لإجراء عدة عمليات جراحية، وفي المقابل تذهب غادة لماضيها الملوث وتفتح دفاترها القديمة لتوفير تلك الأموال، وتضطر للسرقة وتتعرض لضغوط صعبة، وفي النهاية تنجح في توفير المبلغ والسفر للحج.