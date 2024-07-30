ضبط 5 أطنان مخلل و4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وقالت "عازر"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال، مدير المديرية، نفذت عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق.

وأسفرت الحملات بمركزي وادي النطرون، وشبراخيت، عن ضبط 5 أطنان زيتون مخلل، و15 شيكارة ملح مجهول المصدر، بالإضافة لضبط 4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين ينتجان خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

كما تم خلال حملات مماثلة بمراكز كوم حمادة وبدر، وكفر الدوار، ضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر ومخبز تصرف فى 18شيكارة دقيق بلدي مدعم، و11 مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن، ومخبزين لإنتاجهما خبزا غير مطابق للمواصفات.

فيما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل، بالإضافة لضبط محطة وقود لتصرفها فى 500 لتر بنزين بالبيع فى السوق السوداء ومحطة آخرى؛ لتجميعها 300 لتر سولار، وتحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم بمركزي أبو حمص وإدكو، ضبط 4 أطنان مواد غذائية وطن جبنه وطن سماد مجهول المصدر، بالإضافة لضبط كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وتم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

فيما تمكنت إدارة تموين المحمودية، من ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جراما بالرغيف الواحد، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه، وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين، ومخبزين تصرفا في شكائر دقيق بلدي مدعم، و18 مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و11 مخبزا قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 17 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار و12 محضرا لعدم نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.