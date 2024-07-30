شهدت أسواق محافظة البحيرة ارتفاعا في أسعار البطاطس والطماطم، كما انتشرت حالة الركود في عمليات البيع والشراء بسبب اختلاف السعر من بائع تجزئة لآخر.

وأجرت "الشروق" جولة تفقدية بالأسواق للتعرف على آراء المواطنين في الأسعار.

أكدت راوية محمد، ربة منزل، تباين أسعار الطماطم ما بين 20 إلى 25 جنيها للكيلو، وذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية.

وأوضحت أماني صبري، موظفة، أن ارتفاع الأسعار أعاد الركود للأسواق مرة أخرى، فلا يوجد حركة بيع أو شراء.

وقالت فتحية السيد، ربة منزل، إن جميع الخضروات أصبحت تباع بسعر غالي، مؤكدة أن سعر كيلو البامية وصل إلى 40 جنيها، والخيار 20 جنيها، والبطاطس 25 جنيها، حتى الوجبة الخفيفة بدون لحوم أو أسماك أصبحت عالية التكلفة.

وأضاف محمد عزمي، مزارع من مدينة النوبارية، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على محصول الطماطم، وبالتالي يقلل من المطروح بالأسواق فيزيد السعر.