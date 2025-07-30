رئيس الإمارات يؤكد أولوية التوصل إلى وقف عاجل لإطلاق النار في غزة

تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً، من رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأن معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الأربعاء، أكد الجانبان حرص البلدين على دعم جميع المساعي والجهود الهادفة إلى إرساء الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشدد الجانبان على أهمية الدفع بخطى ثابتة نحو مسار السلام الدائم والعادل والشامل الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، باعتباره السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وبناء مستقبل أفضل لجميع دولها وشعوبها.

من جانبه، أكد الرئيس الإماراتي أولوية التوصل إلى وقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية بكميات كافية إلى القطاع ودون عوائق، لتخفيف المعاناة التي يعيشها سكانه.

وثمن خلال الاتصال، تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بشأن عزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما تناول بن زايد ورئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال مسارات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وأكدا حرصهما على مواصلة العمل المشترك، والبناء على العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة؛ بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما، ويدعم أسباب الأمن والسلام في المنطقة والعالم.