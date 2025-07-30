عمّان تسير قافلة مساعدات إغاثية للمستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7

سيّرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأربعاء، قافلة تزويد إغاثية للمستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7، دعماً للجهود الطبية والإنسانية التي يبذلها المستشفى في خدمة الأشقاء في قطاع غزة.

واشتملت القافلة على كميات من المواد الغذائية، والمياه، والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى كميات من الوقود، جرى تجهيزها من قبل مديرية التموين والنقل الملكي لضمان استمرارية عمل المستشفى الميداني بكامل طاقته التشغيلية، في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين في القطاع.

ويواصل المستشفى عمله في تقديم الخدمات الصحية المتقدمة، من خلال طواقمه الطبية والفنية في مختلف التخصصات، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وقدّم المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة، منذ بدء عمله قبل عامين، خدماته الطبية لقرابة 364,883 مراجعا، شملت إجراء 19,302 عملية جراحية كبرى وصغرى، إلى جانب تقديم العلاجات الطارئة، وخدمات الأشعة والمختبرات، والرعاية التمريضية، ضمن منظومة عمل متكاملة وعلى مدار الساعة.

وتأتي هذه الجهود ضمن الدور الإنساني الثابت الذي تنهض به القوات المسلحة الأردنية في دعم الأشقاء، وتعزيز صمود المؤسسات الصحية في مناطق الأزمات، بما ينسجم مع رسالتها في الإغاثة وتقديم العون في مختلف الظروف والمواقع.