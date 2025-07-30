ارتفاع غير متوقع لمخزون النفط الأمريكي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بشدة على خلاف التوقعات

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 25 يوليو الحالي بواقع 7ر7 مليون برميل، في حين كان المحللون قد توقعوا تراجعا بمقدار 5ر2 مليون برميل، بعد تراجعه بواقع 2ر3 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وفي ظل الارتفاع غير المتوقع، أصبح المخزون 7ر426 مليون برميل أي بما يقل بنسبة 6% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار)ارتفع أيضا بواقع 6ر3 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 16% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وفي الوقت نفسه تراجع مخزون البنزين بواقع 7ر2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنحو 1% عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.